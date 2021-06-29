"Манчестер Сити" продлил контракт с Фернандиньо

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Капитан английского ФК "Манчестер Сити" бразильский полузащитник Фернандиньо подписал новое соглашение с клубом.

Как сообщается на сайте "Сити", оно будет действовать до лета 2022 года.

36-летний Фернандиньо перешел в "Манчестер Сити" в 2013 году из донецкого "Шахтера". В английском клубе он провел 350 матчей, забил 24 мяча. На его счету 12 титулов, включая чемпиона Англии четыре раза.

Также он является шестикратным чемпионом Украины, один раз выиграл Кубок УЕФА в составе "Шахтера". До украинского клуба, в котором играл с 2005 по 2013 год, выступал за бразильский "Атлетико Паранэнсе".