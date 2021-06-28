"Манчестер Сити", ПСЖ и "Бавария" проявили интерес к Серхио Рамосу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити", французский "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Бавария" заинтересовали в услугах испанского защитника Серхио Рамоса, сообщает, ссылаясь на свои источники, ESPN.

В настоящее время 35-летний футболист изучает плюсы и минусы каждого из вариантов, важным фактором являются приоритеты семьи.

В середине июня "Реал" объявил о расставании с Рамосом.

Рамос выступал в "Реале" с 2005 года, в мадридский клуб он переходил из испанской "Севильи". В составе "Реала" Рамос пять раз выиграл чемпионат Испании, по четыре – Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, клубный чемпионат мира, три раза – Суперкубок УЕФА два - Кубок Испании.

Также он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.