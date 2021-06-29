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Главный тренер сборной Голландии по футболу Франк де Бур покинул пост

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Голландский специалист Франк де Бур ушел с поста главного тренера сборной Нидерландов по футболу после вылета национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Королевский футбольный союз Нидерландов отмечает, что наставник сам принял такое решение и футбольные чиновники его разделяют, поскольку в контракте было прописано обязательство специалиста вывести национальную команду в 1/4 финала.

Как напоминает "Би-би-си", 51-летний де Бур сменил на это посту Рональда Кумана в прошлом сентябре.

Сборная Нидерландов под руководством де Бура заняла первое место в группе С на чемпионате Европы-2020, выиграв все три матча. Но в субботу, 26 июня, национальная команда уступила Чехии со счетом 0:2.

"Би-би-си" отмечает, что это очередная тренерская неудача для Франка де Бура, который продержался на посту главного тренера английского "Кристал Пэлас" 77 дней и пять матчей, на посту наставника "Интера" 85 дней и 15 матчей.

футбол Нидерланды Франк де Бур

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