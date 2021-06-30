Серена Уильямс снялась с турнира в Уимблдоне

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть матч первого круга турнира Большого шлема Wimbledon против представительницы Белоруссии Александры Саснович.

При счете 3:3 в первом сете Уильямс упала на колено, с трудом встала и не смогла продолжить дальнейшую борьбу в матче. Со слезами на глазах американка покинула корт. При этом с трибуны в ее честь и поддержку раздавались овации, а сама Уильямс жестами поблагодарила публику. Поддержала американскую теннисистку и Саснович.

We're heartbroken for you, Serena.



Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021

В итоге Уильямс покидает турнир в Уимблдоне, семикратной победительницей которого она является. В общей сложности на счету экс-первой ракетки мира 38 (23– в одиночном разряде) титулов на турнирах Большого шлема. Также она является четырехкратной (три раза – в одиночном разряде) олимпийской чемпионкой.

Ранее стало известно, что Уильямс не выступит на Играх в Токио.