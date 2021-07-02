Петербургский стадион освистал сборную Испании и бурно поддержал швейцарцев

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Большинство зрителей на стадионе в Санкт-Петербурге, где в пятницу в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу встретились сборные Испании и Швейцарии, отдали свое предпочтение последней, передает корреспондент "Интерфакса".

В связи с коронавирусными ограничениями стадион был заполнен менее чем на половину, кроме того, на матч сумела попасть лишь небольшая группа швейцарских болельщиков и совсем незначительная группа гостей из Испании. Основную массу зрителей на стадионе, судя по всему, составляли россияне, что стало очевидно после массового скандирования "Россия!" в середине первого тайма.

Зрители приветствовали быстрый гол в ворота Швейцарии на 8-й минуте встречи, однако ближе к концу тайма стали активнее поддерживать именно эту команду, подгоняя ее сравнять счет. Это удалось сделать лишь во втором тайме Джердану Шакири. Поддержка стадиона окончательно стала односторонней после удаления на 77-й минуте швейцарца Ремо Фройлера в спорном эпизоде, оставившем сборную доигрывать в меньшинстве.

Болельщики оглушительно освистывали испанцев, как только те получали мяч, создавая эффект заполненных трибун, и громогласно аплодировали действиям швейцарцев, особенно регулярные сэйвы вратаря Янна Зоммера. К серии послематчевых пенальти, до которой швейцарцы продержались вдесятером более 40 минут, включая овертаймы, симпатии петербургского стадиона окончательно утвердились на стороне Швейцарии. Впрочем, это не помогло ей победить: Испания, так и не сумевшая в большинстве пробить швейцарскую оборону, по итогам серии пенальти встретится в полуфинале с победителем пары Бельгия-Италия 6 июля в Лондоне.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в начале матча в пятницу в футбольной деревне на Конюшенной площади и зоне просмотра на Дворцовой площади наблюдалась противоположная ситуация: Испанию болельщики поддерживали активнее. Некоторые горожане принесли испанские флаги. Однако к самому концу игры обстановка переменилась, и швейцары получили свою дозу поддержки. Сидя на асфальте, зрители прильнули к большим экранам, установленным в фан-зонах, и внимательно следили за ходом игры. Голы встречали аплодисментами. Небольшая группа болельщиков из Испании победу своей команды отметила кричалками и песнями.

Волонтёры и сотрудники полиции внимательно следили за соблюдением масочного режима, зрителям без средств индивидуальной защиты вручали маски. В мегафоны объявлялось о необходимости соблюдать социальную дистанцию, что многие болельщики игнорировали.

Согласно счетчику на сайте Фестиваля болельщиков UEFA, в футбольной деревне находились до 900 человек, в зоне на Дворцовой площади - до 600 человек. Ранее из-за ситуации с коронавирусом в Петербурге вместимость в каждой из фан-зон была ограничена 3 тыс. болельщиков.

Матчем Испания - Швейцария Петербург завершил участие в Евро-2020 как принимающая сторона. Футбольная деревня на Конюшенной площади продолжит свою работу, зона просмотра на Дворцовой площади открылась в пятницу и будет показывать трансляции оставшихся игр 3, 6, 7 и 11 июля.