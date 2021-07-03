Энди Маррей проиграл в третьем раунде "Уимблдона"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Британец Энди Маррей потерпел поражение от канадца Дениса Шаповалова в третьем раунде "Уимблдона".

Представляющий Канаду Денис Шаповалов, занимающий 12-е место мирового рейтинга, вышел в четвертый круг турнира, обыграв Маррея со счетом 6:4, 6:2, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 16 минут. В четвёртом круге Уимблдона Шаповалов сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.﻿

Последним британцем, который сыграет в третьем круге "Уимблдона", будет Кэмерон Норри. Сегодня он сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.