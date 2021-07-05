Матчи Евро-2020 в Петербурге посетили 135 тысяч человек

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге матчи чемпионата Европы по футболу посетили 135 000 болельщиков, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он считает, что город провел турнир на самом высоком уровне.

По его словам, было подано почти 140 тысяч заявок на получение паспортов болельщика, город посетили более 200 игроков из восьми национальных сборных.

Глава Оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин напомнил, что в городе были базы сборных Финляндии и Словакии. "Обе команды нас благодарили и уехали с самыми теплыми впечатлениями", - утверждает он.

На стадионе, по его словам, соблюдались все антикоронавирусные меры: зрителям напоминали о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, везде были санитайзеры.

"Да и сам факт наличия трех фан-зон (в городе) - это тоже своего рода антиковидная мера", - сказал Сорокин.

Чемпионат Европы по футболу проходит в разных городах с 11 июня по 11 июля, Петербург принял шесть игр группового этапа и один четвертьфинал.