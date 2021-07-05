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Губерниев удивился, что попал в "черный список" Украины

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду на то, что Украина пересмотрит свое решение и исключит его из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

"Знаю, как любят украинские зрители мои репортажи, не сомневаюсь, народная любовь братского народа, вычеркнет меня из нелепых списков Минкульта Украины!!!" - написал Губерниев в инстаграме.

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"Правда - всегда сильнее кривды!!!! Нас не разделить!!! – отметил он.

В своем видеообращении Губерниев в ироничной форме также задался вопросами, по какой причине он был внесен в "черный список" Украины.

"Это, наверное, за то, что я последнее десятилетия поддерживал украинский спорт, украинский биатлон, украинские лыжи, украинские прыжки в воду, украинское синхронное плавание – много-много всего спортивного украинского, которое я поддерживал и поддерживаю. У меня много друзей - замечательных украинских спортсменов, болельщиков и так далее", - сказал комментатор.

"Может быть это за то, что я обращал внимание на то, что (главный тренер) Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски, именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы (дошла до четвертьфинала – ИФ)", - подчеркнул Губерниев.

Как сообщалось, Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, российский режиссер Олег Джураев, российская актриса и телеведущая Анна Пескова и российский актер Роман Юрченко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 204 человека.

Украина Дмитрий Губерниев

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