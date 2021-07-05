Российский легкоатлет Лысенко дисквалифицирован на четыре года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) одобрил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российского легкоатлета на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба AIU.

"Дело было рассмотрено CAS в мае. Комиссия CAS наложила на Лысенко шестилетнюю дисквалификацию (два года за нарушения правил предоставления сведений о своем местонахождении и четыре года за вмешательство в расследование), начиная с 3 августа 2018 года, даты его временного отстранения", - говорится в сообщении.

Комиссия CAS также постановила, что два года из шестилетнего срока дисквалификации должны быть сняты в связи с "существенной помощью", которую спортсмен оказал AIU в предъявлении обвинений бывшим должностным лицам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрию Шляхтину и Артуру Карамяну.

Таким образом, дисквалификация Лысенко закончится 3 августа 2022 года, и он не сможет выступить на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира 2022 года.

Мотивированное решение Комиссии CAS будет опубликовано в позднее.

Сообщается, что тренер Лысенко Евгений Загорулько признал свою вину за соучастие и помогал AIU в расследовании фактов нарушения Лысенко правил предоставления сведений о своем местонахождении для прохождения допинг-контроля.

Тренер также оказал "существенную помощь" AIU в связи с обвинениями против Шляхтина и Карамяна. Решение по делу Загорулько CAS должен был рассмотреть позднее, однако, в апреле Загорулько скончался.

"Мы приветствуем решение CAS. Это привело к закрытию затянувшегося дела", - заявил глава AIU Бретт Клотье.