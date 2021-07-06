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"Монреаль" победил "Тампу" и сократил отставание в серии финала Кубка Стэнли

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Монреаля" нанесли поражение команде "Тампа-Бэй" в четвертом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в Монреале, - 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, вырвавших победу в дополнительное время. Один из голов в их составе провел российский защитник Александр Романов.

Таким образом, "Монреаль" сократил отставание в серии до четырех побед. "Тампа-Бэй" теперь ведет 3-1.

Следующий матч серии пройдет в ночь на 8 июля по московскому времени на льду клуба "Тампа-Бэй".

хоккей НХЛ Кубок Стэнли

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