Аргентина и Бразилия сыграют в финале Кубка Америки по футболу

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу стала вторым финалистом проходящего в Бразилии розыгрыша Кубка Америки.

В полуфинале соревнования в ночь на среду по московскому времени аргентинцы взяли верх над соперниками из сборной Колумбии.

Основное время завершилось вничью – 1:1. На седьмой минуте гол провел аргентинец Лаутаро Мартинес. Соперник отыгрался на 61-й минуте благодаря голу Луиша Диаса.

В серии пенальти успешнее (3:2) оказались аргентинцы.

В финале, который запланирован на 11 июля, Аргентина сыграет с Бразилией, которая ранее в 1/2 финала выиграла у сборной Перу (1:0). 10 июля в матче за бронзу встретятся Колумбия и Перу.