Поиск

Аргентина и Бразилия сыграют в финале Кубка Америки по футболу

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу стала вторым финалистом проходящего в Бразилии розыгрыша Кубка Америки.

В полуфинале соревнования в ночь на среду по московскому времени аргентинцы взяли верх над соперниками из сборной Колумбии.

Основное время завершилось вничью – 1:1. На седьмой минуте гол провел аргентинец Лаутаро Мартинес. Соперник отыгрался на 61-й минуте благодаря голу Луиша Диаса.

В серии пенальти успешнее (3:2) оказались аргентинцы.

В финале, который запланирован на 11 июля, Аргентина сыграет с Бразилией, которая ранее в 1/2 финала выиграла у сборной Перу (1:0). 10 июля в матче за бронзу встретятся Колумбия и Перу.

футбол

Новости по теме

Новости
Евро-2020

Сборная Италии победила по пенальти Испанию и вышла в финал

Сборная Италии победила по пенальти Испанию и вышла в финал
Евро-2020

Италия - Испания. Онлайн

Италия - Испания. Онлайн

Определились все полуфиналистки турнира в Уимблдоне

Определились все полуфиналистки турнира в Уимблдоне

335 атлетов вошли в окончательный состав команды России на ОИ в Токио

335 атлетов вошли в окончательный состав команды России на ОИ в Токио

Медведев проиграл в четвертом круге турнира в Уимблдоне

Медведев проиграл в четвертом круге турнира в Уимблдоне

Министр спорта РФ выступил за пересмотр лимита на легионеров в футболе

Министр спорта РФ выступил за пересмотр лимита на легионеров в футболе

Поздняков сообщил, что церемония открытия ОИ в Токио пройдет без зрителей

Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили второй год подряд

Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили второй год подряд
Пандемия коронавируса

Церемонию открытия Олимпиады смогут посетить только VIP-персоны

Церемонию открытия Олимпиады смогут посетить только VIP-персоны

Рублев выбыл из турнира в Уимблдоне

Рублев выбыл из турнира в Уимблдоне
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код