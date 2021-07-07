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Сборная Италии победила по пенальти Испанию и вышла в финал Евро-2020

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии нанесли поражение соперникам их национальной команды Испании в матче 1/2 финала чемпионата Европы-2020.

Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилось вничью- 1:1. На 60-й минуте Федерико Кьеза вывел сборную Италии вперед, на 80-й испанец Альваро Мората провел ответный гол.

В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успех сопутствовал итальянцам – 4:2.

В финале турнира 11 июля Италия сыграет с победителем пары Англия – Дания.

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