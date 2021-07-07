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Отборочный матч ЧМ-2022 Россия - Словакия пройдет в Казани

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Казань примет отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча пройдет на "Ак Барс Арене" 8 октября.

Соперники представляют группу H, участники которой к настоящему моменту провели по три матча. По 6 очков набрали Хорватия и Россия; на счету Словакии - 4 балла. Кипр набрал 4 очка, Словения - 3, Мальта - 1.

Всего в европейской отборочной кампании принимают участие 55 сборных. В ходе жеребьевки они были распределены на 10 групп, в пяти из них по шесть команд, в еще пяти - по пять.

Победители групп получат прямые путевки на ЧМ. Команды, занявшие вторые места, разыграют путевки в плей-офф, к ним присоединятся еще две команды - лучшие по рейтингу победители групп Лиги наций УЕФА (речь идет о тех, кто в отборе на ЧМ-2022 оказался в группе ниже второго места). Плей-офф с участием 12 сборных пройдет в три раунда, по итогам которых определятся три обладателя путевки.

Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

футбол ЧМ-2022

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