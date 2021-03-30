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Россия проиграла Словакии в отборочном матче ЧМ-2022

Россия проиграла Словакии в отборочном матче ЧМ-2022
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России проиграли соперникам из Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Встреча, проходившая в словацкой Трнаве, завершилась со счетом 2:1.

На 38-й минуте счет открыл словак Милан Шкриньяр.

На 71-й минуте россиянин Марио Фернандес сравнял счет.

На 74-й минуте Словакия вновь вышла вперед, на этот раз отличился Роберт Мак.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В параллельном матче группы H сборная Хорватии обыграла сборную Мальты со счетом 3:0. За Хорватию забили Иван Перишич (62), Лука Модрич (76, пенальти) и Йосип Брекало (90).

Ранее Кипр обыграл Словению со счетом 1:0. На 42-й минуте отличился Иоаннис Питтас.

После трех туров сборная России лидирует в группе H, набрав шесть очков. Хорватия, которая также набрала шесть очков, идет второй, отставая по дополнительным показателям. Третье место занимает Словакия (5 очков). На четвертом месте - Кипр (4). Словения занимает пятое место (3). Мальта, набрав одно очко, замыкает турнирную таблицу на шестом месте.

В следующем матче отборочного турнира сборная России встретится с Хорватией. Встреча пройдет в России 1 сентября.

футбол ЧМ-2022

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