Поиск

Цзю-младший нокаутировал Спарка в поединке за пояс WBO Global

Цзю-младший нокаутировал Спарка в поединке за пояс WBO Global
Фото: Mark Evans/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, одержал победу над соотечественником Стивом Спарком в поединке за титул чемпиона WBO Global.

Бой, прошедший в австралийском Ньюкасле, завершился в третьем раунде, когда Цзю-младший нокаутировал соперника.

Таким образом, 26-летний Цзю защитил чемпионский пояс WBO Global в первой средней весовой категории. На его счету теперь 19 побед в 19 поединках, из них 15 – нокаутом.

бокс Тим Цзю

Новости по теме

Новости

Аргентина и Бразилия сыграют в финале Кубка Америки по футболу

Евро-2020

Сборная Италии победила по пенальти Испанию и вышла в финал

Сборная Италии победила по пенальти Испанию и вышла в финал
Евро-2020

Италия - Испания. Онлайн

Италия - Испания. Онлайн

Определились все полуфиналистки турнира в Уимблдоне

Определились все полуфиналистки турнира в Уимблдоне

335 атлетов вошли в окончательный состав команды России на ОИ в Токио

335 атлетов вошли в окончательный состав команды России на ОИ в Токио

Медведев проиграл в четвертом круге турнира в Уимблдоне

Медведев проиграл в четвертом круге турнира в Уимблдоне

Министр спорта РФ выступил за пересмотр лимита на легионеров в футболе

Министр спорта РФ выступил за пересмотр лимита на легионеров в футболе

Поздняков сообщил, что церемония открытия ОИ в Токио пройдет без зрителей

Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили второй год подряд

Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили второй год подряд
Пандемия коронавируса

Церемонию открытия Олимпиады смогут посетить только VIP-персоны

Церемонию открытия Олимпиады смогут посетить только VIP-персоны
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код