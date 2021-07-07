Цзю-младший нокаутировал Спарка в поединке за пояс WBO Global

Фото: Mark Evans/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, одержал победу над соотечественником Стивом Спарком в поединке за титул чемпиона WBO Global.

Бой, прошедший в австралийском Ньюкасле, завершился в третьем раунде, когда Цзю-младший нокаутировал соперника.

Таким образом, 26-летний Цзю защитил чемпионский пояс WBO Global в первой средней весовой категории. На его счету теперь 19 побед в 19 поединках, из них 15 – нокаутом.