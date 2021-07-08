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Тренера бойцовского клуба "Ахмат" дисквалифицировали за допинг

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Союз смешанных единоборств на четыре дисквалифицировал спортсмена и тренера бойцовского клуба "Ахмат" Мурада Идрисова, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщает в четверг пресс-служба РУСАДА, вердикт вынесен на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

Идрисов наказан за нарушение пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие в организме запрещенного препарата). Срок наказания Идрисова исчисляется с 18 декабря 2019 года.

Идрисов - тренер бойцовского клуба "Ахмат" в Москве, мастер спорта по панкратиону, MMA и победитель Кубка Москвы по MMA.

ММА

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