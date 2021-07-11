Велогонщик Ростовцев счел чрезмерным решение аннулировать его победу за снятый шлем

"У меня был настолько межпланетарный взрыв эмоций в голове, что я не смог совладать с собой", - рассказал об инциденте он

Сергей Ростовцев Фото: Анастасия Епифанова, пресс-служба Marathon-Tula

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Гонщик российской велокоманды Marathon-Tula Сергей Ростовцев назвал слишком жестким решение дисквалифицировать его по итогам гонки на выбывание на Кубке наций на треке за снятый на победном финише шлем.

Как сообщалось, на Кубке наций в Санкт-Петербурге он со значительным преимуществом перед преследователем пересекал финишную черту, однако за несколько метров до нее снял шлем и победно поднял руку, в итоге его результат был аннулирован.

"Хочу прокомментировать этот момент так: был похожий случай на чемпионате Европы в Бельгии в 2019 году, когда бельгиец выиграл тот же самый вид, и он снял каску за полкруга до финиша. Тогда ему никто ничего не сделал. Тут зависит от человечности, я думаю. И, наверное, от настроя на какую-либо нацию. Потому что у всех есть свои любимчики и какие-то команды, против которых они (судьи – ИФ) настроены", - сказал Ростовцев "Интерфаксу".

По словам Ростовцева, он сам не смог совладать с эмоциями, когда приближался к финишной черте.

"Когда ты, выступая в России на таком турнире, ты понимаешь, что выигрываешь, в какие-то доли секунды смотришь на трибуны, видишь свою маму, олимпийскую чемпионку (Ольга Слюсарева - ИФ), своего отца, который ее тренировал и подвел ее к этой олимпийской медали, который тренирует меня сейчас... Свою жену, которая сидит на трибуне, смотрит на меня, сидя на стуле с пульсом 140 и просто утонув в слезах. Я все это увидел, я понимаю, что выигрываю, и на этот момент у меня был настолько просто неописуемый межпланетарный взрыв эмоций в голове, что я даже не мог совладать с собой на самом деле", - рассказал 24-летний велогонщик.

"Тут вопросов нет: судья есть судья, правила есть правила, я их нарушил, но можно было бы, я думаю, поступить и почеловечнее", - выразил мнение он.

Победа, как сообщалось, была присуждена финишировавшему вторым итальянцу Карлоальберто Джордани. Он, по словам Ростовцева, в общении с судьями, просто настаивал на том, что победу должны присудить россиянину.

"Самое главное, итальянец первый подъехал к судье и сказал ему: "Мое место – второе. Я понимаю прекрасно, что он (Ростовцев) был сильнее чем я, он мне ничем не помешал. Он по силам реально меня выиграл, поэтому я заслуживаю свое второе место". И попросил судью, чтобы меня не дисквалифицировали", - сказал гонщик Marathon-Tula.

"То же самое сделали вскоре и грек Христос Воликакис, участник не одной Олимпиады, который сначала занял четвертое место, а после моей дисквалификации стал третьим, и член сборной России Александр Смирнов, финишировавший третьим, но в итоге стал вторым. Но все зависит от настроя судьи, и насколько он понимает вообще, чего стоят эти усилия, эти победы, сколько стараний, трудов, пролитых литров пота", - отметил Ростовцев.

Инцидент произошел 9 июля.

Гонка с выбыванием на велотреке представляет собой дисциплину, при которой на старт выходят полтора десятка гонщиков, через каждые два круга число участников сокращается: выбывает гонщик, последним пересекающий линию промежуточного финиша. В итоге спортсменов остается двое, они и разыгрывают первое место.