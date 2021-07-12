Российский футболист Иосифов перешел в испанский "Вильярреал"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Никита Иосифов подписал контракт с испанским ФК "Вильярреал", сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия соглашения с 20-летним футболистом составляет пять лет.

В "Вильярреал" Иосифов, выступавший до этого в "Казанке", фарм-клубе московского "Локомотива, пришел на правах свободного агента. У него имеется опыт выступления и за основную команду "Локомотива" - в частности, в матче Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской "Баварии".

Отмечается, что сначала Иосифов будет задействован в матчах за "Вильярреал-Б", резервную команду "Вильярреала".