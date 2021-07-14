Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров возглавил ХК ЦСКА

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Новым главным тренером московского ЦСКА стал Сергей Федоров, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в среду.

"Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Федоров работает в ЦСКА с 2012 года, с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба.

Он является трехкратным чемпионом мира, серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр в составе сборной России, чемпионом СССР (с 1987 по 1989) в составе ЦСКА, обладателем Кубка Стэнли (в 1997, 1998 и 2002 годах) вместе с "Детройтом", за который выступал с 1990 года. После ухода из клуба в 2003 году выступал за "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон".

В общей сложности Федоров провел 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге. В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем "Харт Трофи" - приза самому ценному игроку НХЛ - и первым российским хоккеистом, набравшим 1000 очков. Всего Федоров провел в НХЛ 1248 матчей и набрал 1179 очков.

Карьеру игрока Федоров завершил в 2012 году в Континентальной хоккейной лиге в магнитогорском "Металлурге".