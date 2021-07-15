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Жеребьевка мужского ЧМ-2022 по волейболу пройдет 30 сентября в Москве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Москва примет жеребьевку мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, которая состоится 30 сентября, сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

Мероприятие состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках и соберет почетных гостей, легенд волейбола, звезд спорта и шоу-бизнеса.

Жеребьевка определит, в какой группе будет играть каждая сборная, а также распределит группы по городам первого группового этапа - это Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Уфа, Екатеринбург и Москва. Каждый город-организатор примет шесть матчей с участием четырех команд в течение трех игровых дней.

"Это ключевой этап подготовки всемирно известного турнира, который пройдет в десяти городах России", - сказал президент Международной федерации волейбола Ари Граса.

На данный момент известны две команды-участницы Чемпионата мира - сборная России как команда-хозяйка турнира и сборная Польши как действующий чемпион мира. Остальные участники станут известны позднее: десять путевок на чемпионат мира разыграются на континентальных турнирах, еще 12 команд определит рейтинг FIVB.

Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира.

Москва волейбол

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