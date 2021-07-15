Федерация скалолазания России подтвердила проведение ЧМ-2021 в Москве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) подтвердила проведение в Москве чемпионата мира по скалолазанию 2021 года, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

"IFSC официальным письмом на имя президента Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрия Бычкова подтвердила, что Чемпионат мира 2021 пройдет в Москве, как и планировалось ранее. Подчеркивается, что турнир состоится в соответствии с вынесенными решениями Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) в отношении российского спорта по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые вступили в силу в декабре 2020 года", - говорится в сообщении.

Сроки проведения Чемпионата мира остаются неизменными - с 15 по 22 сентября.

Федерация скалолазания России получила право на проведение Чемпионата мира в России в марте 2019 года. Однако затем вступили в силу санкции в отношении российского спорта, которые в числе прочего запрещают проведение чемпионатов мира по разным видам спорта на территории России до 2023 года.

Чемпионат мира по скалолазанию пройдет в России впервые в истории.