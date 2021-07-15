У участника Кубка мира по шахматам в Сочи выявили коронавирус

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружили у одного из участников Кубка мира в Сочи, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Отмечается, что результат теста гроссмейстера стал известен по ходу розыгрыша второго раунда турнира.

В соответствии с протоколом, ему было предложено немедленно покинуть игровую зону, его партия была объявлена проигранной.

Игрок, о котором идет речь, был в маске во время игры, он помещен в карантин. Его соперник, которого попросили немедленно покинуть игровой зал, теперь пройдет дополнительный медицинский осмотр и будет снова проверен в пятницу.

Кубок мира проходит в Сочи с 10 июля по 8 августа.