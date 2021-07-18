Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании после столкновения

Льюис Хэмилтон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, 10-го этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", состоявшегося в воскресенье на автодроме в Сильверстоуне.

Вторым финишную черту пересек монегаск Шарль Леклер (Ferrari). Финн Валттери Боттас (Mercedes) замкнул тройку призеров.

Гонку пришлось останавливать в самом начале, когда в результате борьбы между Хэмилтоном и лидером чемпионата Максом Ферстаппеном (Red Bull) болид голландца улетел в ограждение. В результате Ферстаппен был отправлен в больницу для обследования. Виновник аварии Хэмилтон получил 10 секунд штрафа.

Россиянин Никита Мазепин (Haas) стал 17-м, обойдя напарника Мика Шумахера. Всего в гонке финишировало 18 из 20 пилотов. Кроме Ферстаппена с гонки на 43 круге сошел Себастьян Феттель (Aston Martin) из-за проблем с болидом.

В личном зачете продолжает лидировать Ферстаппен, имея 185 очков. Всего на его счету в нынешнем сезоне пять выигранных гонок. Идущий вторым Хэмилтон набрал 177 баллов.

Следующий этап пройдет в Будапеште с 30 июля по 1 августа.