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Три российских футболиста дисквалифицированы за допинг

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола дисквалифицировал российских футболистов Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова за нарушение антидопинговых правил, которые были выявлены в ходе изучения проб из Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба ФИФА.

Все три случая произошли в результате допинг-контроля, проведенного в 2013 году, который был проанализирован в московской лаборатории и первоначально был зарегистрирован как "отрицательный" в Системе антидопингового администрирования и управления Всемирного антидопингового агентства (ADAMS).

Последующее судебно-медицинское расследование, проведенное ФИФА в сотрудничестве с ВАДА, "убедительно доказало", что Князев и Обухов использовали запрещенное вещество фуросемид, а Мещерекова - метандиенон, что нарушает Антидопинговые правила и Дисциплинарный кодекс ФИФА.

Князев и Мещерякова дисквалифицированы на два года.

Обухов, который признал свое нарушение, оказал помощь следствию и сотрудничал с ФИФА, дисквалифицирован на шесть месяцев. Таким образом, Обухов, на которого были наложены временные санкции со 2 июня 2021 года, будет отстранен до 2 декабря.

Дисквалификация всех троих футболистов распространяется на все виды матчей, включая товарищеские.

Иван Князев Дарья Мещерякова Владимир Обухов

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