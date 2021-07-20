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Умер заслуженный тренер РФ по плаванию Владимир Захаров

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Владимир Захаров - заслуженный тренер Российской Федерации, воспитавший олимпийских чемпионов и победителей чемпионатов мира, - скончался в понедельник в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания во вторник.

Захаров родился 13 июля в 1946 года. В 1969 году окончил кафедру плавания Волгоградского государственного института физической культуры. После окончания спортивной карьеры работал тренером по плаванию в бассейне "Судоверфь", преподавал в Волгоградской областной школе высшего спортивного мастерства по плаванию. В разные годы работал тренером, старшим тренером сборной команды России по плаванию и плаванию на открытой воде.

Среди воспитанников Захарова - олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде 2008 года, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка мира по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко; трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде, чемпион Европы 2002 года Юрий Кудинов; серебряный призер Олимпийских игр 1996 года Константин Ушков; бронзовый призер Олимпийских игр 1992 года Ольга Кириченко-Панкратова; чемпион мира 2014 года, двукратный чемпион Европы 2015 года Евгений Седов. Учениками Захарова также были мастера спорта России Мария Новикова, Денис Адеев, Иван Моргун.

Захаров был награжден Орденом Дружбы.

Владимир Захаров

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