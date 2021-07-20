Умер заслуженный тренер РФ по плаванию Владимир Захаров

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Владимир Захаров - заслуженный тренер Российской Федерации, воспитавший олимпийских чемпионов и победителей чемпионатов мира, - скончался в понедельник в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания во вторник.

Захаров родился 13 июля в 1946 года. В 1969 году окончил кафедру плавания Волгоградского государственного института физической культуры. После окончания спортивной карьеры работал тренером по плаванию в бассейне "Судоверфь", преподавал в Волгоградской областной школе высшего спортивного мастерства по плаванию. В разные годы работал тренером, старшим тренером сборной команды России по плаванию и плаванию на открытой воде.

Среди воспитанников Захарова - олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде 2008 года, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка мира по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко; трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде, чемпион Европы 2002 года Юрий Кудинов; серебряный призер Олимпийских игр 1996 года Константин Ушков; бронзовый призер Олимпийских игр 1992 года Ольга Кириченко-Панкратова; чемпион мира 2014 года, двукратный чемпион Европы 2015 года Евгений Седов. Учениками Захарова также были мастера спорта России Мария Новикова, Денис Адеев, Иван Моргун.

Захаров был награжден Орденом Дружбы.