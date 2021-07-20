Полузащитник казанского "Рубина" Давиташвили перешел в тульский "Арсенал"
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с грузинским полузащитником Зурико Давиташвили, сообщила пресс-служба тульского клуба.
Двадцатилетний грузинский полузащитник является воспитанником тбилисского "Динамо". В российской премьер-лиге Зурико дебютировал в 2019 году в составе казанского "Рубина", за который сыграл 28 матчей и забил два мяча. Прошлый сезон Давиташвили провел на правах аренды в волгоградском "Роторе".
Полузащитник имеет опыт выступления за сборную Грузии (семь матчей).
Сроки контракта с футболистом не разглашаются. В "Арсенал" он перешел на правах свободного агента.
ФК "Арсенал" - участник Российской премьер-лиги (РПЛ).