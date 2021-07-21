Летняя Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет принял решение доверить австралийскому Брисбену право проведения у себя летних Олимпийских игр 2032 года.

Решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио.

Австралии было отдано предпочтение перед Германией, Индией, Индонезией, Испанией и Катаром.

Австралия ранее принимала Олимпийские игры в 1956 году (Мельбурн) и в 2000 году (Сидней).

23 августа нынешнего года официально стартуют летние Игры-2020 в Токио, которые должны были пройти год назад, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. В 2024 году летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 - в Лос-Анджелесе.