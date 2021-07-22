В ФИАС высоко оценили уровень проведения чемпионата Панамерики по самбо

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В колумбийском городе Вильявисенсио прошел чемпионат Панамерики по самбо, участие в котором приняли спортсмены, представляющие Южную и Северную Америку.

Состязания прошли в различных весовых категориях – как среди мужчин, так и женщин. При этом женщины впервые здесь были представлены в боевом самбо. Программу всего турнира закрывало так называемое пляжное самбо, в нем были задействованы и представители классических дисциплин этого вида спорта.

По словам вице-президента ФИАС, президента Панамериканского союза самбо колумбийца Омары Лоперы, турнир прошел на высоком организационном уровне, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.

"В первую очередь стоит обратить внимание, что сейчас очень непростая ситуация с пандемией коронавируса. Но несмотря на эти непростые условия, удалось приехать достаточно большому количеству стран, и спортсменам, что очень важно, турнир показал, что удалось поддерживать форму на протяжении всего этого времени", - сказал Лопера "Интерфаксу".

"Я хотел бы обратить внимание, что во многом это произошло благодаря тем онлайн-мероприятиям, которые проводила Международная федерация самбо в течение последних полутора лет. Благодаря этому спортсменам удавалось оставаться активными и не выпадать из спортивной жизни", - отметил он.

Чемпионат Панамерики, генеральным партнером которого выступила компания "Роснефть", прошел в преддверии старта летних Олимпийских игр в Токио. Отвечая на вопрос "Интерфакса", Лопера сказал, что, если бы самбо уже сейчас были включены в программу ОИ, южноамериканским спортсменам было бы тяжело конкурировать с европейскими и прежде всего – российскими.

"Если мы пофантазируем, что самбо входит в программу Олимпийских игр в Токио, объективно говоря, шансы панамериканских спортсменов на хороший результат очень невелики. Безусловно, уровень объективно ниже чем у представителей Европы, Азии, где общий уровень развития самбо несравнимо выше. Поэтому здесь у нас нет никаких иллюзий, мы понимаем, что из представителей нашего региона за золото не боролся бы никто", - сказал он.

При этом Лопера выступает за организацию спортивного лагеря, "где участвовали бы представители американского, африканского регионов и некоторых европейских стран".

"Это нужно для того, чтобы обмениваться опытом. Главное: когда общий уровень спортсменов примерно одинаков, появляется опыт побед, уверенности в себе. Сейчас же, если представить, что представитель панамериканского региона борется со спортсменом из Узбекистана или России, он уже изначально готов проиграть. Он считает, что, если проиграл этому спортсмену, ничего страшного; он не чувствует никакого расстройства. Из-за этого он фактически теряет тот победный опыт. Поэтому мы считаем, что, когда общий уровень участников специального турнира, который будет проходить после ежегодного спортивного лагеря, он действительно повысит общий уровень психологической уверенности спортсменов из Панамерики", - подчеркнул представитель ФИАС.

Двукратный чемпион мира, спортивный директор ФИАС Дмитрий Максимов считает, что россиянам с каждым годом становится "все сложнее и сложнее удерживать свое лидерство".

"За счет того, что постепенно, пусть не так быстро, как нам хотелось, но развивается самбо в других регионах, самбистам из России придется отстаивать свое лидерство. А когда самбо приобретет еще большую привлекательность – с учетом своего олимпийского настоящего – приток новых атлетов будет колоссальным. И это, конечно, внесет свои коррективы, в том числе, в расстановку сил", - сказал Максимов "Интерфаксу".

Максимов, как и Лопера, отметил высокий уровень организации чемпионата Панамерики.

"Панамерика всегда отличается тем, что здесь все происходит как в бразильских сериалах: все очень непредсказуемо, горячо и шумно. Этот чемпионат не является исключением, схватки были напряженные, очень яркие. Эмоциональность на таких чемпионатах всегда зашкаливает. Я считаю, что чемпионат прошел очень хорошо. На высоком уровне можно оценить и саму организацию, и спортсменов. Но хотелось бы особенно отметить, что команды привезли более-менее полные составы. Казалось бы, приехало только 13 стран, но от этого в напряженности чемпионат не потерял", - сказал Максимов.

В дни проведения чемпионата Панамерики МОК проводил в Токио сессию, в ходе которой принято решение выдать Международной федерации самбо постоянное признание.

"Сегодня в нашу большую самбистскую семью пришел настоящий праздник. Три года назад ФИАС получила временное признание МОК, и за это время мы должны были доказать всему миру и самим себе, что достойны большего. Этот период совпал с непростой ситуацией в мире - пандемией COVID-19, которая повлияла на все сферы жизнедеятельности, в том числе, на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий. Но мы научились работать в кризисных условиях, адаптироватья к многочисленным ограничениям, проводить международные турниры в неординарных условиях", - цитируется в сообщении президент ФИАС Василий Шестаков.

"В первое время миссия казалась невыполнимой, тем не менее совместными усилиями мы справились. Это стало возможно во многом благодаря слаженной работе национальных и континентальных федераций самбо", - заявил Шестаков.

"Все больше стран открывают двери перед нашим видом спорта, соревнования по самбо транслируют телекомпании 68 стран мира, включая флагмана спортивного вещания - телеканал "Евроспорт", а имена ярких представителей самбо известны всему миру. Мы благодарны МОК за высокую оценку нашей работы и за внимание, которое он уделяет нашему виду спорта. Сегодня мы с вами сделали еще один большой шаг на пути к нашей заветной мечте - включению самбо в программу Олимпийских игр. Я поздравляю самбистов всего мира с этим историческим событием!" - добавил он.

ФИАС получила временное признание МОК 30 ноября 2018 года. В настоящее время самбо практикуют в более чем 130 странах мира на пяти континентах.

Также МОК признал Международный союз чирлидинга, Международную федерацию ассоциаций муай-тай, Международную федерацию айсштокспорта, Всемирную ассоциацию организаций кикбоксинга, Всемирную федерацию лакросса.