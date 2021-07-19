Вице-президент ФИАС Лопера связал с Россией шансы самбо попасть в программу ОИ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Проведение в России Олимпийских игр увеличило бы возможности самбо стать олимпийским видом спорта, считает вице-президент Международной федерации самбо (ФИАС), президент Панамериканского союза самбо колумбиец Омар Лопера.

"Включение самбо в программу Олимпийских игр – это серьезная большая мечта. И мы считаем, что проведение летней Олимпиады в России значительно увеличило бы шансы на это", - сказал Лопера "Интерфаксу" в ходе чемпионата Панамерики по самбо в Вильявисенсио (Колумбия).

В ближайшие дни на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио будет решаться вопрос о полноценном признании ФИАС. Вице-президент ФИАС не сомневается, что в отношении самбо будет вынесено положительное решение.

"У меня полная уверенность в том, что Международная федерация самбо будет полностью поддержана и признана Международным олимпийским комитетом", - сказал Лопера.

"Уровень, которого смогла добиться ФИАС, очень высок. Обратите внимание: огромное количество турниров, очень насыщенный календарь, великолепный уровень чемпионатов мира, Европы, континентальных турниров. В них принимает участие большое количество стран и огромное число спортсменов. По этим показателям нет никаких сомнений, что самбо достойно полноценного постоянного признания МОК. Я уверен на 100 процентов, что ФИАС будет признана", - отметил он.

Самбо 30 ноября 2018 года получило временное признание МОК.

Сессия МОК в Токио пройдет 20-21 июля.