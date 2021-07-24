"Спартак" начал сезон РПЛ с поражения, проиграв "Рубину" в Казани

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) потерпел поражение от казанского "Рубина".

Встреча прошла в Казани в субботу и завершилась со счетом 1:0. Гол забил Илья Самошников на 49-й минуте встречи.

В другом матче столичный "Локомотив" на своем стадионе одолел тульский "Арсенал" - 3:1. Хозяева проигрывали до 80-й минуты, когда Рифат Жемалетдинов сравнял счет, а через шесть минут вывел "железнодорожников" вперед. В конце встречи третий мяч в ворота гостей отправил Федор Смолов (89).

За "Арсенал" единственный мяч забил Сергей Ткачев (22). В начале встречи после видеопросмотра из-за офсайда был отменен гол польского полузащитника "Локомотива" Гжегожа Крыховяка. На 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Арсенала" Артем Сокол.

Ранее в Подмосковье петербургский "Зенит" победил "Химки" - 3:1. Первыми отличились хозяева поля - на 28-й минуте забил Илья Кухарчук. Далее мячи забивали гости - Сердар Азмун (33 минута), Александр Ерохин (72) и Алексей Сутормин (76, с пенальти).