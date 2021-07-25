ЦСКА выиграл первый матч в РПЛ под руководством Березуцкого

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб ЦСКА (Москва) обыграл "Уфу" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный (61-я минута), для которого этот матч стал дебютным в составе армейцев.

ЦСКА проводил первый официальный матч под руководством нового главного тренера Алексея Березуцкого, который был утвержден в должности перед началом сезона.

Во втором туре ЦСКА сыграет с московским "Локомотивом", "Уфа" встретится со столичным "Динамо", оба матча пройдут 31 июля.