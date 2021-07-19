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Алексей Березуцкий утвержден главным тренером футбольного клуба ЦСКА

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Новым главным тренером ЦСКА стал Алексей Березуцкий, который ранее исполнял обязанности наставника футбольного клуба, сообщает пресс-служба москвичей в понедельник.

"Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки "исполняющий обязанности", - говорится в сообщении.

В понедельник ЦСКА на домашней арене сыграет с новичком премьер-лиги - "Нижним Новгородом".

15 июня сообщалось, что пост главного тренера "армейцев" оставил Ивица Олич, который был назначен в марте. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен экс-защитник команды Березуцкий.

ЦСКА Алексей Березуцкий

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