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В Петербурге снимут документальный фильм о футбольном матче в блокадном Ленинграде

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Комитет по культуре Санкт-Петербурга предоставит субсидии на производство 19 кинокартин на общую сумму почти 59 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомств.

Всего комитетом была рассмотрена 31 заявка кинопроизводителей.

Поддержку получат 15 документальных и 4 художественных киноленты. В их числе фильмы об отечественных деятелях культуры, среди которых композитор Сергей Слонимский, оператор Дмитрий Месхиев, художник-постановщик Марина Азизян, режиссер Игорь Масленников, Алексей Герман и Светлана Кармалита.

Еще одна документальная лента будет посвящена историческому футбольному матчу в блокадном Ленинграде. Также будут созданы художественные картины "Дополнительный урок" Дмитрия Губарева, "Пять процентов" Дмитрия Светозарова, "Моя ужасная сестра" Александра Галибина, "Опытный образец" Андрея Носкова.

"За последние десять лет при поддержке правительства Петербурга создано 119 национальных фильмов. Среди них такие успешные проекты, как "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Контрибуция" Сергея Снежкина. Недавно на экраны вышел "Архипелаг" Алексея Тельнова, к выходу в прокат готовится фильм "Учености плоды" Игоря Угольникова", - отмечают в комитете.

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