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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификационных заездах Гран-при Венгрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Таким образом, Хэмилтон в воскресной гонке в Будапеште будет стартовать с поул-позиции, которая стала для него третьей в сезоне. Его напарник по команде Валттери Боттас стал вторым, лидер общего зачета Макс Ферстаппен из Red Bull занял третье место.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за Haas, показал предпоследнее 19-е время.

Гонка стартует в воскресенье в 16:00.

автоспорт Формула-1 Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон

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