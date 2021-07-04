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Ферстаппен выиграл третий подряд этап чемпионата "Формулы-1"

Нидерландец стал победителем Гран-при Австрии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Австрии, девятого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту пересек финн Валттери Боттас (Mercedes), третьим – британец Ландо Норрис (McLaren).

Действующий и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes занял четвертое место.

Всего в гонке финишировало 19 из 20 пилотов, последним из них оказался россиянин Никита Мазепин (Haas).

Таким образом, Ферстаппен выиграл третью гону подряд – до этого он финишировал первым на Гран-при Франции и Гран-при Штирии (в Австрии). Всего на его счету в нынешнем сезоне пять выигранных гонок.

Очередная победа закрепила лидирующие позиции нидерландца в личном зачете, на счету гонщика Red Bull теперь 182 очка. Дополнительный балл в воскресенье он заработал за лучший результат на круге.

Второе место занимает Хэмилтон (150), третье – мексиканец Серхио Перес из Red Bull (104). Мазепин входит в число пилотов, не набравших ни одного очка.

автоспорт Формула-1

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