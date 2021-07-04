Ферстаппен выиграл третий подряд этап чемпионата "Формулы-1"

Нидерландец стал победителем Гран-при Австрии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Австрии, девятого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту пересек финн Валттери Боттас (Mercedes), третьим – британец Ландо Норрис (McLaren).

Действующий и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes занял четвертое место.

Всего в гонке финишировало 19 из 20 пилотов, последним из них оказался россиянин Никита Мазепин (Haas).

Таким образом, Ферстаппен выиграл третью гону подряд – до этого он финишировал первым на Гран-при Франции и Гран-при Штирии (в Австрии). Всего на его счету в нынешнем сезоне пять выигранных гонок.

MAX VERSTAPPEN WIIINS!



Win number FIVE of 2021, this time in front of the Orange Army!



Bottas comes home in second, with Norris completing the podium#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/735D4rMW88 — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Очередная победа закрепила лидирующие позиции нидерландца в личном зачете, на счету гонщика Red Bull теперь 182 очка. Дополнительный балл в воскресенье он заработал за лучший результат на круге.

Второе место занимает Хэмилтон (150), третье – мексиканец Серхио Перес из Red Bull (104). Мазепин входит в число пилотов, не набравших ни одного очка.