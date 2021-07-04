Ферстаппен выиграл третий подряд этап чемпионата "Формулы-1"
Нидерландец стал победителем Гран-при Австрии
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Австрии, девятого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым финишную черту пересек финн Валттери Боттас (Mercedes), третьим – британец Ландо Норрис (McLaren).
Действующий и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes занял четвертое место.
Всего в гонке финишировало 19 из 20 пилотов, последним из них оказался россиянин Никита Мазепин (Haas).
Таким образом, Ферстаппен выиграл третью гону подряд – до этого он финишировал первым на Гран-при Франции и Гран-при Штирии (в Австрии). Всего на его счету в нынешнем сезоне пять выигранных гонок.
MAX VERSTAPPEN WIIINS!— Formula 1 (@F1) July 4, 2021
Win number FIVE of 2021, this time in front of the Orange Army!
Bottas comes home in second, with Norris completing the podium#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/735D4rMW88
Очередная победа закрепила лидирующие позиции нидерландца в личном зачете, на счету гонщика Red Bull теперь 182 очка. Дополнительный балл в воскресенье он заработал за лучший результат на круге.
Второе место занимает Хэмилтон (150), третье – мексиканец Серхио Перес из Red Bull (104). Мазепин входит в число пилотов, не набравших ни одного очка.