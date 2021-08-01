Эстебан Окон из Alpine выиграл Гран-при Венгрии

Эстебан Окон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Француз Эстебан Окон из команды Alpine выиграл Гран-при Венгрии - 11-й этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", который прошел в Будапеште в воскресенье.

Себастьян Феттель из Aston Martin стал вторым. Льюис Хэмилтон (Mercedes) замкнул тройку призеров.

В начале гонки произошла авария, из-за которой сошли Валттери Боттас (Mercedes), Шарль Леклер (Ferrari), Лэнс Стролл (Aston Martin), Серхио Перес (Red Bull) и Ландо Норрис (McLaren).

Макс Ферстаппен (Red Bull) из-за поврежденного болида финишировал на 10-м месте. Спровоцировавший аварию Боттас ударил Норриса, который в итоге стукнул машину Ферстаппена.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за Haas, был вынужден сойти с дистанции из-за ошибки Кими Райкконена (Alfa Romeo), который ударил болид Мазепина при выезде из боксов.

В итоге лидерство в чемпионате захватил Хэмилтон, набрав 192 очка. Ферстаппен опустился на вторую строчку (186). Норрис - третий (113).