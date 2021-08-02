Вратарь московского "Локомотива" Коченков перешел в тульский "Арсенал"
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с голкипером Антоном Коченковым, сообщила пресс-служба тульского клуба.
34-летний вратарь является выпускником школы московского "Локомотива". За этот клуб он и выступал в последние годы. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, трижды брал Кубок России и один раз - Суперкубок России.
Ранее Коченков играл за "Нижний Новгород", "Волгу", "Ростов", "Спартак-Нальчик", "Мордовию", "Краснодар", "Томь".
ФК "Арсенал" - участник Российской премьер-лиги.