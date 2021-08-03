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Тимановская выразила надежду на участие еще в нескольких Олимпиадах

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Белорусская спортсменка Кристина Тимановская заявила, что рассчитывает на участие еще в нескольких Олимпиадах, но сейчас приоритет отдает своей безопасности, сообщило во вторник агентство Associated Press.

"Сейчас я просто хочу безопасно прибыть в Европу, встретиться с людьми, которые мне помогали принять решение, что делать дальше", - сказала Тимановская в интервью агентству.

Она выразила надежду на продолжение карьеры. "Я бы очень хотела продолжить спортивную карьеру, потому что мне всего 24 года, и у меня были планы еще как минимум на две Олимпиады", - отметила Тимановская.

Как сообщалось, Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала чиновников за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений решили включить в эстафету 4 по 400 метров. НОК Белоруссии позже отозвал заявку на участие спортсменки в Олимпиаде "в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки".

Оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил в воскресенье, что Тимановскую "насильно вывозят из Токио", ее привезли в аэропорт.

Тимановская провела ночь в отеле аэропорта в Токио под охраной полиции, а позже гуманитарную визу белорусской спортсменке предоставила Польша. Она вылетит из Токио в Варшаву 4 августа.

Кристина Тимановская

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