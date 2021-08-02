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Белорусской бегунье Тимановской отказали в участии в стартах на 200 м в Токио

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской в ее просьбе включить ее в число участников квалификационных забегов на 200 метров, где она планировала соревноваться изначально.

"Ходатайство белоруски было отклонено, так как она не смогла доказать свою правоту", - говорится в пресс-релизе CAS.

Там также отмечено, что Тимановская подала срочную заявку на аннулирование решения НОК Белоруссии по отстранению ее от соревнований утром 2 августа, тогда же она и была рассмотрена.

Как сообщалось, Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала чиновников за ее включение спортсменки в эстафету 4 по 400 метров без ее согласия.

НОК Белоруссии позже отозвал заявку на участие спортсменки в Олимпиаде "в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки". Тимановская была заявлена на участие в забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.

Оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил в воскресенье, что Тимановскую "насильно вывозят из Токио", ее привезли в аэропорт. Позже фонд сообщил о том, что "глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного олимпийского комитета немедленного вмешательства в инцидент с депортацией Тимановской".

Тимановская провела ночь в отеле аэропорта в Токио под охраной полиции, а позже гуманитарную визу белорусской спортсменке предоставила Польша.

Кристина Тимановская

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