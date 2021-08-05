Поиск
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

На Олимпиаде в Токио зарегистрирован 31 новый случай COVID-19

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружен еще у 31 человека, связанного с Олимпиадой в Токио, сообщают местные СМИ в четверг.

По их данным, среди зараженных еще одна спортсменка из сборной Греции по синхронному плаванию. Таким образом, общее число участниц сборной Греции по синхронному плаванию, у которых был обнаружен COVID-19, достигло шести человек.

В среду Олимпийский оргкомитет сообщил, что пять человек из греческой команды по синхронному плаванию получили положительный результат теста на коронавирус. Оргкомитет "Токио-2020" отстранил греческих синхронисток от соревнований.

Отмечается, что в четверг выявлено самое большое число случаев COVID-19 среди лиц, связанных с Олимпиадой, с июля. Днем ранее было зарегистрировано 29 случаев. Общее число заражений COVID-19 на Олимпиаде в Токио составило 353.

Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Токио Япония Олимпийские Игры COVID-19 коронавирус

Новости по теме

Новости
Олимпиада-2020

МОК допустил дисциплинарные меры в отношении НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской

МОК допустил дисциплинарные меры в отношении НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской
Олимпиада-2020

Олимпиада. 5 августа. Онлайн

Олимпиада. 5 августа. Онлайн

"Спартак" проиграл "Бенфике" в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

"Спартак" проиграл "Бенфике" в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ
Наши на Олимпиаде 2020 в Токио

Волейболистки сборной России проиграли Бразилии в четвертьфинале

Олимпиада-2020

Одну золотую медаль завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Вену

Олимпиада-2020

Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ

Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ

Луи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов по футболу

Юрий Семин назначен новым тренером "Ростова"

Юрий Семин назначен новым тренером "Ростова"
Олимпиада-2020

Гандболистки сборной России победили Черногорию и вышли в полуфинал

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код