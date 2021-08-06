В Думе призвали Минск к диалогу с бегуньей Тимановской во избежание санкций МОК

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Белорусские спортивные чиновники должны приложить усилия к примирению с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, чтобы конфликт был урегулирован и не последовало дальнейших санкций со стороны Международного олимпийского комитета и спортивных федераций, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Мне кажется, девушка не права, в жесткой форме в соцсетях рассказала о конфликте, но несоизмеримо неадекватна недальновидная позиция спортивных функционеров, вследствие которой могут последовать проблемы для многих белорусских спортсменов и национального спорта. Думаю, единственная возможность для федерации избежать этого - урегулировать отношения со спортсменкой. Еще мосты не сожжены. Если все встанут в позы, может быть дальнейшее развитие, ситуация может выйти из-под контроля", - сказал Свищев "Интерфаксу" в пятницу.

По его мнению, ситуация с Тимановской может оказаться "только началом, сейчас последует сфабрикованная история, что там плохо все, что ее заставляли, последуют обвинения, начнется расследование, будут обвинять и Белорусский олимпийский комитет, и министерство спорта Белоруссии, федерацию, что там жесткая тирания, в моем понимании - это возможное развитие ситуации"

Вместе с тем Свищев поддержал решение Международного олимпийского комитета по поводу лишения аккредитации двух белорусских тренеров из-за ситуации с Тимановской: "Что бы ни произошло, любые угрозы недопустимы. Если МОК разобрался в этой ситуации, есть неопровержимые доказательства, что белорусские функционеры ей звонили, наверно, он правомочен был. Основная задача МОК - это обеспечение безопасности спортсменов и всех делегаций, которые находятся под юрисдикцией МОК, никто не может угрожать спортсменам. То, что сказали Тимановской - что так заканчивают суицидом - ужасно, я бы воспринял это как угрозу своей жизни. Считаю, если доказано, кто звонил, то, вероятно, МОК прав. Это недальновидность (белорусских - ИФ) чиновников, они даже не понимают, что такими звонками вредят своей стране".

Однако депутат считает, что и Тимановская не права в том, что вынесла проблемы команды в публичное поле - "это внутренние дела федерации, хотя я понимаю ее как спортсменку, человека, возможно, она осознавала, что не покажет результат на несвойственной ей дистанции, но была еще эстафета, она и команду подвела". Он также выразил мнение, что по поводу угроз ей стоило обратиться в правоохранительные органы Белоруссии.

"Она записывала этот телефонный разговор, значит, готовилась к тому, чтобы покинуть страну. Если не согласна - зачем ехала. Хотела создать определенную комбинацию. Я уверен, ей кто-то помогал. Это серьезный план, чтобы пойти на свою страну. Есть политическая ситуация в Белоруссии. Если не согласна - поезжай в другую страну, проси политическое убежище. Она искала перспективу для себя, боялась, что выгонят, отстранят, и для нее большой спорт был бы закрыт. Она, вероятно, или по расчету сама все сделала, или кто-то подсказал", - считает Свищев.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет в пятницу заявил, что лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной на Олимпиаде в Токио в связи со скандалом вокруг Тимановской.

Спортсменка ранее распространила видеообращение к МОК, в котором просила вмешаться в ситуацию в связи с тем, что на нее "оказывается давление" и ее пытаются насильственно вывезти в Белоруссию.

Тимановская отказалась выполнить требование тренерского штаба белорусской команды на Олимпиаде пробежать другую дистанцию. После этого делегацией страны было принято решение об отправке ее на родину. Спортсменка была доставлена в аэропорт японской столицы, однако там обратилась за защитой к полиции.

Позднее при содействии МОК и посольства Польши в Японии она отправилась в Австрию, а оттуда - в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.

В интервью телерадиокорпорации ВВС Тимановская заявила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным. "Я люблю свою страну и не предавала ее", - заявила она. Она пояснила, что "речь идет об ошибках, которые были допущены нашими официальными лицами на Олимпийских играх".