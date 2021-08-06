ХК "Адмирал" запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Владивостокскому "Адмиралу" запрещено регистрировать новых игроков из-за задолженностей по зарплате перед хоккеистами и тренерами за сезон 2017/2018, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Клуб выплатил задолженность в размере 48,8 млн рублей, остаток долга составляет 15,2 млн рублей перед одним тренером и четырьмя хоккеистами", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в пятницу президент КХЛ Алексей Морозов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко провели телефонный разговор. В ближайшее время руководство Лиги встретится с представителями клуба для выработки решения по выплате долга.

"Адмирал" с сезона-2021/22 возвращается в число участников Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне "Адмирал" не выступал в КХЛ, так как власти Приморья сократили финансирование клуба из-за пандемии коронавируса.