"Краснодар" проиграл "Зениту" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" в субботу нанес поражение "Краснодару" в домашнем матче 3-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи в Петербурге - 3:2. Голы в составе победителей голы забили Сердар Азмун (9 и 35 минуты) и Александр Ерохин (44). За гостей из Краснодара отличились Джон Кордоба (24) и Урош Спаич (76).

На 14-й минуте судья после видеопросмотра отменил гол краснодарского полузащитника Эдуарда Сперцяна.

"Краснодар" потерпел второе поражение подряд. В первом туре подопечные Виктора Гончаренко разгромили "Урал" (3:0), а затем проиграли "Химкам" (0:1).

"Зенит" идет без поражений и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 9 баллов. "Краснодар" находится на 11-м месте с тремя очками.