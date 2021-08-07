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"Спартак" проиграл "Нижнему Новгороду" в третьем туре РПЛ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" в субботу уступил "Нижнему Новгороду" в домашнем матче 3-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:2. Голы в составе победителей забили Кирилл Гоцук (4 минута) и Алексей Козлов (16). За "Спартак" на 85-й минуте отличился Эсекьель Понсе.

Для столичной команды это второе поражение в стартовавшем чемпионате России. В первом туре подопечные Руя Витории уступили "Рубину" (0:1). "Спартак" в итоге имеет в активе 3 очка.

Нижегородцы одержали вторую победу. Команда Александра Кержакова идет без поражений и имеет 7 баллов. В турнирной таблице "Нижний Новгород" делит с "Локомотивом" 2-3 места. Возглавляет чемпионат "Зенит" (9 очков).

Спартак Нижний Новгород

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