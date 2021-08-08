Третьяк отметил атакующий хоккей юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил удовлетворение игрой юниорской сборной страны на неофициальном чемпионате мира – Кубке Глинки/Гретцки, где она выиграла все пять матчей.

"Приятный символизм. Впервые в истории мы второй раз подряд выигрываем Кубок Глинки/Гретцки", - приводит слова Третьяка пресс-служба Федерации хоккея России.

"В разгаре летняя Олимпиада, но хоккеисты и тренеры юниорской сборной все же вошли в число главных спортивных героев августа. Заслуженно. Смотрел все матчи и наслаждался игрой наших ребят. Это настоящая "Красная Машина". Мощный атакующий хоккей, много творческих и комбинационных находок", - отметил он.

Российские хоккеисты установили рекорд турнира, забросив в пяти матчах 35 шайб.

"В плей-офф Россия забила сильнейшим соперникам по семь голов в полуфинале и финале. Наши болельщики всегда ждут от национальных сборных красивых результативных побед. Юниоры не подвели и подарили стране зрелищный хоккейный праздник", - отметил глава ФХР.

Победа на Кубке Глинки/Гретцки! Всего забросили 35 шайб за 5 матчей, и это рекорд результативности за всю историю турнира! Собрали лучшие моменты финала в короткий ролик, тут только важное 🎥#россиявмоемсердце pic.twitter.com/vP2qf1b4Hb — Хоккей России (@russiahockey) August 7, 2021

"Все игроки команды хорошо проявили себя. За Мичкова лучше всего говорит его статистика – восемь шайб, 13 очков, титул лучшего бомбардира и рекорд результативности на турнире. Юниоров нельзя хвалить слишком много, но уровень игры Мичкова был достоин молодых Ивана Глинки и Уэйна Гретцки", отметил Третьяк.

"Но главное то, что отлично выступить на турнире смог не только лучший бомбардир команды, а вся сборная России. В пятерке самых результативных игроков оказалось еще двое наших форвардов – Мирошниченко и Газизов", - сказал он.

"Полевые игроки отметились не только яркой игрой, но и дисциплиной, стремлением выполнить тренерскую установку. Без дисциплины, самоотдачи и самоотверженности не бывает ярких побед", - выразил мнение двукратный олимпийский чемпион.

Матвей Мичков стал рекордсменом Кубка Глинки/Гретцки по набранным очкам!



После обновления протокола финальной игры ему добавили передачу (8+5 за турнир) — и он таким образом обошёл предыдущего рекордсмена Коула Перфетти на одно очко#россиявмоемсердце pic.twitter.com/w4cm4YG0jx — Хоккей России (@russiahockey) August 8, 2021

"Я всегда с особым вниманием слежу за игрой наших вратарей. И могу сказать, что Иванов сыграл очень хорошо. Ценность высококлассного голкипера в том, чтобы выручить в самый нужный момент, подстраховать партнеров и дать им шанс на победу, на увеличение разрыва в счете или удержании нужной разницы. Сергею на Кубке Глинки/Гретцки это как раз удалось. В юниорском хоккее защитники нередко ошибаются, но Иванов страховал партнеров - тащил трудные броски и вселял уверенность в команду", - считает Третьяк.

По мнению президента ФХР, "юниорский хоккей России все последние годы на явном подъеме, и это очень радует".

"С Кубка Глинки/Гретцки сборная привезла четыре комплекта медалей за пять лет – два золота и две бронзы. Стабильно высоки наши результаты на чемпионатах мира для игроков не старше 18 лет. Два серебра подряд, причем весной России совсем чуть-чуть не хватило сил для победы над Канадой в финале", - сказал он.

В финале турнира накануне россияне победили Словакию со счетом 7:2.

Турнир проходил в Чехии и Словакии.