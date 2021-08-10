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СМИ сообщили о возобновлении переговоров "Барселоны" с Месси

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" обратился к аргентинцу Лионелю Месси с последним предложением о подписании нового контракта, сообщает La Porteria.

Отмечается, что стороны ведут переговоры, несмотря на то, что футболист уже попрощался и с клубом, и его болельщиками. Со стороны "Барселоны" переговоры с представителями Месси ведет генеральный директор клуба Ферран Ревертер.

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5 августа сообщалось, что Месси покидает "Барселону" в связи с тем, что новый контракт – на устраивающих обе стороны условиях – "из-за преград финансового и структурного характера", под которыми подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

На тот момент Месси уже находился в статусе свободного агента: срок контракта с "Барселоной" истек.

Позже президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что Месси продолжит карьеру во французском клубе "Пари Сен-Жермен".

34-летний Месси выступал в "Барселоне" с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл свыше трех десятков турниров, включая Лигу чемпионов, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

футбол Лионель Месси

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