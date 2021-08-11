Умер легендарный хоккеист "Чикаго" Тони Эспозито

Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Канадско-американский хоккейный вратарь Тони Эспозито скончался во вторник на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба "Чикаго Блэкхокс", где спортсмен провел 16 лет.

"Блэкхокс и Национальная хоккейная лига потеряли легенду в лице Тони Эспозито, который скончался сегодня после битвы с раком поджелудочной железы. Мы скорбим вместе с его женой Мэрилин, сыновьями Марком и Джейсоном, а также внуками Лорен и Камрин", - говорится в сообщении.

Тони Эспозито является младшим братом знаменитого форварда Фила Эспозито.

Трижды – в 1970, 1972 и 1974 годы – Эспозито-младший признавался лучшим вратарем НХЛ. Он – рекордсмен в истории клуба по числу матчей "на ноль" (74) и по числу побед (418).

В 1988 году хоккеист был введен в Зал славы НХЛ, а его игровой номер 35 был выведен "Чикаго" из обращения.

Тони Эспозито был участником Суперсерии СССР – Канада в 1972 году. В ходе Суперсерии он сыграл в четырех матчах и пропустил 13 шайб. При нем в составе Канада дважды победила советскую сборную, по разу сыграла вничью и проиграла.