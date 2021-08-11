Шубенков избежал операции после травмы на Олимпиаде

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, пропустивший летнюю Олимпиаду в Токио из-за травмы, прошел медобследование в одной из европейских клиник.

Как сообщил 30-летний спортсмен в интервью пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), операция ему не потребуется.

"Разрыва ахилла перед Олимпиадой у меня не было. Воспаление ахилла случилось в Новогорске, за десять дней до отъезда на Олимпийские игры. А уже в Токио случилось то, что случилось. Сразу на месте была оказана помощь и проведена диагностика в тот же день (...) Сразу стало понятно, что разрыв ахилла у меня частичный, в целом все не так плохо и лечиться мы начали уже в Олимпийской деревне", - приводятся слова Шубенкова.

"Наши врачи из ФМБА мне на месте сказали, что все будет хорошо и операция не потребуется, что на ноге заживет все само собой, сформируется рубец (...) Альтернативной мнение одной из европейских клиник оказалось ровно такое же, как и мнение специалистов из ФМБА - операция мне не нужна", - отметил легкоатлет.

По словам Шубенкова, "у ахилла надорвались несколько волокон, которые и были воспалены раньше".

"Доктора сказали, что основной массив не пострадал, переходы в мышцы и крепления к костям - тоже, поэтому во вмешательстве нет нужды", - объяснил спортсмен.

Шубенков сообщил, что в ближайшие несколько недель будет проходить реабилитацию в Европе.

"Надеюсь, что все будет хорошо и в следующем сезоне я буду бегать очень быстро", - отметил он.

3 августа сообщалось, что Шубенков не вышел на квалификационный старт Олимпиады-2020 из-за травмы. В пресс-службе ВФЛА "Интерфаксу" сообщили, что "он почувствовал резкую боль в левом ахилле на разминке и не смог стартовать в забеге".