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"Сочи" по пенальти проиграл "Партизану" и выбыл из Лиги конференций УЕФА

"Сочи" по пенальти проиграл "Партизану" и выбыл из Лиги конференций УЕФА
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российский футбольный клуб "Сочи" уступил сербскому "Партизану" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Основное время поединка, прошедшего в Белграде, завершилось вничью 2:2. В составе россиян дважды отличился Сергей Терехов (33, 76 минуты). За сербов голы забили Милош Йойич (54) и Александар Шчекич (90).

Дополнительное время прошло без голов. Серию пенальти выиграли сербы, пробившие свои мячи точно. У россиян промахнулись Ибрагим Цаллагов и Родригао.

Первая встреча команд, которая состоялась 5 августа на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась вничью 1:1.

"Партизан" теперь за право выхода в групповой этап сыграет "Санта-Кларой" (Португалия).

Лига конференций - третий по значимости клубный турнир Европы, который начал проводиться с текущего сезона.

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