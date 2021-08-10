Шалимов стал новым главным тренером "Урала"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - На пост главного тренера футбольного клуба "Урал" (Екатеринбург) назначен Игорь Шалимов, сообщает пресс-служба ФК во вторник.

"Игорь Шалимов назначен главным тренером ФК "Урал". Контракт с российским специалистом рассчитан на два года", - говорится в сообщении.

Он уже находится в Екатеринбурге, первую тренировку проведет в среду.

Шалимов дебютировал в премьер-лиге в 2003 году в качестве главного тренера элистинского "Уралана", в 2008-2011 годы тренировал женскую сборную России. В 2015 году работал в системе "Краснодара", в 2016-2018 годы был главным тренером ФК, затем тренировал "Химки" и "Ахмат".

Как сообщалось, Юрий Матвеев, назначенный в июле 2020 года главным тренером футбольного клуба "Урал", покинул свой пост. По данным пресс-службы ФК, Матвеев и руководство ФК "Урал" "пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества".

До Матвеева главным тренером "Урала" был Дмитрий Парфенов - он покинул свой пост в июле 2020 года.